Какие продукты подешевели в Приморье?

Индекс потребительских цен в сентябре составил 101.3% к декабрю предыдущего года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (103.4%). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскстат.

Индекс цен на наблюдаемые продовольственные товары составил 99.5%.

За прошедшие девять месяцев цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 7.8%, при этом на овощи – на 14.2%, на фрукты – на 4.1%, на картофель – на 3.2%. Морковь стала дешевле на 3.4%, чеснок – на 13%, помидоры свежие – на 26.4%, огурцы свежие – на 32.4%. В то же время лук, капуста и свёкла подорожали на 8.2-10.5%. Из фруктов рост цен отмечен только на яблоки (на 3.6%), апельсины, груши, лимоны, виноград, бананы подешевели (на 5.8-13.6%).

На 7% в целом подорожали рыбопродукты, значительно выше среднего уровня возросли цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород в 1.3 раза. Филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая и рыба мороженая неразделанная стали дороже на 2.6-5.3%. Отмечено увеличение цен на пресервы рыбные, икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы на 9.5-16.7%. Снизились цены на сельдь соленую, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) на 1.2-4.3%.

Из молочной продукции возросли цены на творог и молоко в среднем на 2.4% и 2.8%, соответственно. Смеси сухие молочные для детского питания, йогурт, кисломолочные продукты и сметана подорожали на 2.2-5.9%. Сыр стал дороже на 1.1%, масло сливочное – на 4.5%. В группе мясопродукты подешевели говядина в среднем на 0.5%, свинина – на 1.3%, куриные окорочка, куры охлажденные и мороженые – на 3.7-5.3%. Печень говяжья стала дешевле на 5%.

Цены на крупу и бобовые в среднем снизились на 13.6%, более всего на гречневую – на 28.6%. В группе хлеб и хлебобулочные изделия выросли цены на бараночные изделия и хлопья из злаков (сухие завтраки) на 1.3-2.2%.

Подорожали соль, варенье, джем, повидло, торты, зефир, пастилу – на 1.1-1.2%, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек), карамель, кофе натуральный растворимый – на 2.1-3.4%. Мед и мороженое стали дороже на 4.4% и 11.3%, соответственно.

Алкогольные и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 0.8-3%. Возросли цены в сфере общественного питания в среднем на 1%. Отмечено снижение цен на муку, чай, сахар на 2-9.4%. Яйца куриные стали дешевле на 26.6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец сентября 5009.6 рубля и снизилась на 0.1% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]