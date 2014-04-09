Экстримфестиваль «Мосты» после перерыва длиною в год впервые собрал во Владивостоке полсотни спортсменов. Чтобы состязаться в мастерстве на трюковых самокатах, велосипедах и скейтбордингах, экстремалы приехали со всего Дальнего Востока. Непростая задача стояла и перед жюри! Им пришлось оценивать спортсменов от 8 до 28 лет. Поэтому участников разделили на группы: юниоры и профессионалы. Поддержать дальневосточников приехали и настоящие мастера.

Десятки спортсменов испытывают на прочность скейт-парк на Спортивной набережной Владивостока. Отрабатывать трюки они пришли задолго до начала соревнований.

Скейтбординг, kickscooter и ВМХ — трюковые самокаты и велосипеды, вот три дисциплины, заявленные в соревнованиях. И оценивать их будут по нескольким критериям.

Денис Горбунов, президент федерации экстремальных видов спорта: «Это сложность трюка, второе — это амплитуда райдера, третье — это стабильность, за падения тоже отнимаются баллы, раньше этого никогда не было! И четвертое — это общая оценка райдера, в общем как он катал, ощущения от его попытки».

Даже опытные райдеры не готовы посчитать количество трюков в своем арсенале. Все выступления они выстраивают сами, комбинируя и дополняя базовые элементы. Известный спортсмен из Санкт-Петербурга Павел Терентьев уверен, что для отличного результата нужны не только подготовка и техника.

Павел Терентьев, спортсмен-экстремал, г. Санкт-Петербург: «Именно соревновательный дух! И даже не в трюковом плане, а как ты видишь всю картину, как ты можешь себя подготовить к соревнованиям своим».

Очень важно использовать для выступления весь парк, а не отдельные его фигуры. А это всегда скорость, темп и риск.

Юрий Чемодуров, мастер спорта, г. Южно-Сахалинск: «Вид спорта очень опасный, любой вид спорта очень опасный, нужно подходить к этому грамотно».

Основной вид спорта для Юрия — сноуборд. Он выигрывал Кубок России, участвовал в этапах Кубка мира, а также был открывающим на Олимпиаде в Сочи.

По итогам фестиваля организаторы планируют набрать сборную Дальнего Востока, которая могла бы систематически ездить на чемпионаты России и заявлять о себе. Тем более, что BМХ и скейтбординг попали в программу ближайших Олимпийских игр в Токио.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]