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В паллиативной помощи в Приморье нуждаются более 15 тысяч человек. Видеорепортаж Светланы Дудик и Ольги Катренко

Минимум четыре хосписа необходимо Приморью, чтобы охватить всех нуждающихся в специализированной медпомощи. На 15 тысяч нуждающихся в паллиативной помощи, из них 5 тысяч — это онкологические пациенты, — лишь небольшой кабинет в онкодиспансере. Хотя речь о создании хосписной службы все же идет. Когда начнется реализация нужного проекта?

Он называется просто и понятно — «Люди не должны умирать от боли». Проекту поддержки онкобольных власти Приморья дали зеленый свет в 2014-ом. Но автор идеи, анестезиолог-реаниматолог краевого онкодиспансера Андрей Денеж, вынашивал ее с 2001-го года. И на общественных началах поддерживал пациентов.

Три года он — главный внештатный специалист края по паллиативной помощи. Теперь, правда, и небольшой кабинет появился.

- Там будет приклеено три пластыря по 75 мг, две капсулы с морфином в день она будет выпивать.

Подобные кабинеты будут оборудованы во всех приморских райцентрах. И это позволит пациентам и их родным получать необходимую консультацию и врачебную помощь, не выезжая во Владивосток. А сложная, многогранная модель системы социально-медицинской помощи движется пока едва-едва. Два из трех проектов хосписов для краевого центра повисли в воздухе. И вовсе не из-за денег. Остался третий — это пустующий родильный дом №5.

Андрей Денеж, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по паллиативной помощи, врач анестезиолог-реаниматолог: «Поддержка со стороны администрации ПК и понимание найдено. А по информации из администрации, деньги на капремонт здания уже заложены. И есть процесс передачи этого здания краевой клинической больнице №1. Это будет филиалом ККБ №1».

Вера Невзорова, главный терапевт Дальневосточного федерального округа, д.м.н. профессор ТГМУ: «Ситуация, которая требует решения, со многих сторон. Потому что при паллиативной помощи речь не идет о выздоровлении, речь идет о качестве пребывания пациента на последнем этапе своей жизни. Это огромная проблема, которая требует внимательного подхода».

Задача №1 сейчас для доктора Денежа — собрать необходимое количество нового заграничного анальгетика. Препарат эффективен, его хорошо переносят пациенты. Сложность только с пополнением запаса под конец года. Поэтому на следующий — заявка намного больше.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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