Специальный финансовый суд создадут на Дальнем Востоке
Владимир Путин поручил Правительству и Банку России проработать вопрос создания специализированного финансового суда на Дальнем Востоке, который будет рассматривать споры между инвесторами в Свободном порту Владивосток (СПВ), сообщается на сайте Кремля. Соответствующее решение принято по итогам заседания Госсовета, прошедшего в рамках третьего ВЭФ в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Предполагается, что новая судебная структура будет также распространена и на территории опережающего развития (ТОР) и, возможно, другие особые экономические зоны.
Кроме того, в поручениях главы страны – создание регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток, который обеспечит конкурентоспособные условия для осуществления финансовой деятельности в масштабах Азиатско-тихоокеанского региона. Также на Дальнем Востоке планируется упростить процедуры, связанные с обращением ценных бумаг и создать особые условия для деятельности иностранных кредитных организаций.
Отметим, вопрос о необходимости разработки комплекса мер по защите прав инвесторов был поднят на последней совместной коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Генеральной прокуратуры. Лидирующие позиции в антирейтинге надзорных органов заняли налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
До 1 марта 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Банка России Эльвира Набиуллина должны представить доклад с предложениями по созданию специализированного финансового суда на Дальнем Востоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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