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Анонс на 18 октября

18 октября на ледовой арене «ICE Тигр» во Владивостоке пройдет открытая тренировка по хоккею преподавателя отделения хоккея спортивного клуба «Полюс» Владимира Оленченко.

18 октября г. Астана. ХК «Барыс» Астана – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

18-19 октября г. Владивосток, с/к «Локомотив» (ул. 4-ая Проходная, 12). Первенство г. Владивостока по художественной гимнастике «Олимпийские надежды».

18-21 октября г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Открытая краевая Спартакиада «Инваспорт-2017» среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Открытие 18 октября в 15.30.

18 октября в 19.00 во Владивостоке, «Ледовая арена» (Краснознаменная, 161а) – матч «Тайфун» – «Атланты» (Московская область).

18 октября в 19.00 во Владивостоке, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – рок-опера «Юнона и Авось».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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