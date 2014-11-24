Щедрый урожай бахчи собрали в Приморье
Приморские аграрии собрали почти семь тысяч тонн арбузов. Урожай выше прошлогоднего в четыре раза.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, больше всего бахчи собрано в Октябрьском, Спасском, Дальнереченском и Кировском районах.
«С полей края собрано в четыре раза больше арбузов, чем в прошлом году – почти семь тысяч тонн», – проинформировали специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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