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Щедрый урожай бахчи собрали в Приморье

Щедрый урожай бахчи собрали в Приморье

Фото: big-rostov.ru

Приморские аграрии собрали почти семь тысяч тонн арбузов. Урожай выше прошлогоднего в четыре раза.  

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, больше всего бахчи собрано в Октябрьском, Спасском, Дальнереченском и Кировском районах.

«С полей края собрано в четыре раза больше арбузов, чем в прошлом году – почти семь тысяч тонн», – проинформировали специалисты.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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