Жительница Приморья спряталась от судебных приставов в шкафу под шубой

Судебные приставы по ОУПДС Октябрьского района выехали по одному из возможных адресов проживания гражданки Б., которая длительное время уклоняется от выплат алиментов и скрывается от судебных приставов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, на стук в дверь вышел сожитель гражданки Б., который пояснил, что в настоящее время ее нет дома. Однако у судебных приставов имелись все основания заподозрить мужчину во лжи. Войдя в дом, судебные приставы услышали шорохи, доносящиеся из шкафа. Открыв дверцу, за ворохом одежды они заметили искомую алиментщицу, которая прикрылась старой шубой и старалась не шевелиться.

Уговаривать алиментщицу покинуть свое убежище долго не пришлось – скинув видавшие виды шубу, она вышла из шкафа и виноватым тоном пояснила, что это она уговорила сожителя солгать судебным приставам. Гражданка Б. была благополучно доставлена в отдел, а за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов на нее был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

Материалы дела переданы в мировой суд.

За 9 месяцев текущего года у приморских судебных приставов находилось на исполнении 20 503 исполнительных производства по взысканию алиментных платежей на общую сумму взыскания 1 млрд. 708 млн руб. Ограничено в праве выезда за границу 11 тыс. 456 должников. 9 тыс. 157 алиментщиков ограничены в праве пользования транспортными средствами. За 9 мес. 2017 г. в отношении должников по алиментам возбуждено 810 уголовных дел по статье 157 УК РФ, а также 1 962 административных дела по ст 5.35.1 КоАП РФ. 1 тыс. 60 должников по алиментным платежам находятся в исполнительном розыске.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]