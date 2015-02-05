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Приморские таможенники обнаружили под обшивкой автомобиля корни женьшеня, трепанг и дериваты животных

Фото: Пресс-служба Уссурийской таможни

212 корней женьшеня, более 83 кг трепанга и панты оленя обнаружили должностные лица таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни, при сканировании автобуса, следующего из России в Китай, было обнаружено, что в салоне находится сокрытый от таможенного контроля товар. Водитель данный факт отрицал. Однако в ходе досмотра транспортного средства из-под обшивки таможенники извлекли 2,5 кг корней краснокнижного женьшеня, 105 пакетов с «морским огурцом», и пару пантов оленя.

В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного  контроля. По факту незаконного перемещения корней женьшеня решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Товар направлен на экспертизу. Проводится расследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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