Правительство РФ представит план строительства второй очереди ДВФУ к 1 декабря
Правительство Российской Федерации к 1 декабря 2017 года представит предложения по строительству объектов второй очереди Дальневосточного федерального университета на острове Русский в Приморском крае, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Такое поручение Президент России Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 6 сентября 2017 года в рамках третьего Восточного экономического форума.
«Правительству Российской Федерации: проработать вопрос строительства объектов второй очереди развития Дальневосточного федерального университета на острове Русский и формирования международного научно-образовательного и технологического кластера, а также университетского городка мирового уровня. Срок – 1 декабря 2017 года», – обозначено в перечне поручений главы государства.
Справочно:
История Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) насчитывает более 100 лет. В 1899 году указом российского императора Николая II во Владивостоке открыт Восточный институт – первое классическое высшее учебное заведение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке страны. Позже он преобразован в Дальневосточный государственный университет, на базе отдельных факультетов которого созданы самостоятельные вузы: Дальневосточный государственный технический университет и Дальневосточный государственный университет.
В 2010-2011 годах в результате объединения четырех ведущих вузов Дальнего Востока создан Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Соответствующий указ подписал Президент России.
В сентябре 2012 года новый кампус ДВФУ на острове Русском стал местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С тех пор на площадке вуза ежегодно проходит более 70 крупных международных мероприятий. Ключевое из них – ежегодный Восточный экономический форум.
Общая лощадь кампуса ДВФУ составляет 800 тысяч квадратных метров. Численность учащихся и сотрудников – 23 тысячи человек.
На базе вуза работает Медицинский центр ДВФУ – самая современная клиника на Дальнем Востоке России, соответствующей высоким мировым стандартам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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