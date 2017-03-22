Генплан Владивостокского городского округа проходит процедуру общественных слушаний

В Приморье продолжаются общественные слушания проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Владивостокского городского округа. Во вторник, 17 октября, обсуждались проект генплана и ПЗЗ для Фрунзенского района Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, проект генплана и ПЗЗ разработан специалистами омского Института территориального планирования «Град».

«При разработке документов территориального планирования для самого старого – Фрунзенского района Владивостока, мы ставили цель – сохранить историческую застройку, видовые площадки и зелёные зоны. Пересмотрен спектр видов основного использования земельных участков. Отдельно мы ставим задачу сохранения немногочисленных в этом районе природных ландшафтов и лесных массивов. В документе максимально сохранены рекреационные зоны, закреплены сложившиеся природные ландшафты, их перевод на другой вид использования не допускается», – рассказали представители ИТП «Град».

Тем не менее, документ стал поводом для дискуссии. Одни участники слушаний выступают за ограничение строительства в районе. В качестве аргументов приводят устаревшую транспортную инфраструктуру и общую «перегруженность» района. Представители бизнеса наоборот, говорят о новых проектах, связанных со строительством жилья, торговых и деловых центров.

Существенным моментом в новых ПЗЗ является то, что строительство в жилых зонах торговых, социальных и прочих вспомогательных объектов отнесено к условно разрешённым видам использования, а значит, их строительство невозможно без прохождения процедуры общественных слушаний. Таким образом, граждане законными методами смогут решать вопросы развития своего района и отстаивать право на комфортную среду проживания.

Отметим, ранее обсуждение генплана и ПЗЗ прошло на островных территориях Владивостока и в селе Береговое. На этой неделе каждый день с 10.00 в администрации Владивостока общественные слушания будут проводиться по каждом административному району города. Все поступившие предложения будут рассматриваться рабочей группой.

Напомним, в Приморском крае проводится работа по созданию документов территориального планирования муниципальных образований Владивостокской агломерации. Для каждого муниципального образования (в агломерацию включены города Владивосток и Артем, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы), разрабатывается генеральный план и правила землепользования и застройки.

В настоящее время утверждён генплан и ПЗЗ Артёмовского городского округа, проведены общественные слушания в Надеждинском и Шкотовском районах.

Принятие новых документах территориального планирования позволит решить ряд проблем. В их числе – попадание земельных участков в несколько градостроительных зон одновременно. Новые документы будут учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территорий.

Кроме того, в документах территориального планирования будет реализован механизм защиты зелёных зон в городах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]