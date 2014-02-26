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Погода приготовила жителям Владивостока два неприятных сюрприза подряд(видео)

В ночь на вторник, 17 октября, в Приморье пришла очередная волна похолодания. Сейчас в крае господствует антициклон, который обеспечивает погоду преимущественно малооблачную и без осадков. Однако минувшей ночью на всей территории края температурный фон был отрицательным, в среднем от - 1 до - 13, и только на юге края столбик термометра пока ниже ноля не опускался.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Среда на этой неделе будет самым прохладным днем, но похолодание это будет недолгим, уже в четверг произойдет смена воздушных масс с северо-западных на юго-западные, соответственно, уже будут поступать более теплые воздушные массы. Вместе с потеплением к нам придут осадки, они ожидаются в четверг — осадки в виде дождя, потому что, как я уже сказал, температура будет повышаться, и также дождь ожидается в четверг и во Владивостоке».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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