Прооперированного в Приморье рысенка перевели на карантин
У пострадавшего рысёнка был открытый перелом на задней правой ноге. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского Сафари-парка, спасённому из капкана котёнку сделали операцию в ветеринарной клинике Котофей города Артём. Делал операцию Алексей Николаевич Чумаков. Операция прошла хорошо. Рысь чувствует себя нормально.
После операции на задней правой ноге рысь перевели в карантинную клетку. Месяц зверь не будет никого видеть, кроме обслуживающего персонала. Задняя правая нога у котёнка пока волочится. Пострадавшему малышу будет обеспечен покой и усиленное питание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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