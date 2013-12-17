Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:06
  0

Прооперированного в Приморье рысенка перевели на карантин

Фото: Приморский сафари-парк

У пострадавшего рысёнка был открытый перелом на задней правой ноге. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского Сафари-парка, спасённому из капкана котёнку сделали операцию в ветеринарной клинике Котофей города Артём. Делал операцию Алексей Николаевич Чумаков. Операция прошла хорошо. Рысь чувствует себя нормально.

После операции на задней правой ноге рысь перевели в карантинную клетку. Месяц зверь не будет никого видеть, кроме обслуживающего персонала. Задняя правая нога у котёнка пока волочится. Пострадавшему малышу будет обеспечен покой и усиленное питание.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: