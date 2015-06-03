Самка дальневосточного леопарда поступила в Приморский сафари-парк

Приморский Сафари-парк участвует в программе Европейской ассоциации зоопарков по размножению дальневосточных леопардов.

Как сообщил директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев, условия содержания леопардов в приморском Сафари-парка лучшие в мире: парк леопардов в длину - 150 метров. В ширину- примерно 40 метров. По периметру парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе – без решёток перед глазами. Рельеф в парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.

Самка леопарда прибыла 14 октября из Украины из зоопарка города Николаева. Ей - полтора года. Леопардесса чувствует себя хорошо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]