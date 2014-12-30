Спасенный из капкана в Приморье рысенок погиб
11 октября 2017 года в приморский Сафари-парк поступила рысь. Возраст около 5-6 месяцев. Как сообщили сотрудники Сафари-парка, рысенка нашли люди сидящим в капкане. После того, как его освободили от капкана, был проведен клинический осмотр.
По характеру повреждений на лапке сделали вывод, что в капкане котёнок просидел не один день. За это время рысенок сильно ослаб. После сделан рентген и поставлен диагноз - перелом правой бедренной кости.
13 октября была проведена сложная операция - остеосинтез бедренной кости. Операция длилась почти 4 часа. Всеми силами старались поддерживать иммунитет маленькой рыси, но к сожалению спасти котёнка не удалось. Через несколько дней он погиб.
Ключевую роль сыграли долгое нахождение котёнка в капкане и молодой неокрепший организм.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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