В Приморье трех большеклювых ворон выпустили в дикую природу после реаблитации
Тех большеклювых ворон выпустили в дикую природу после реаблитации в Приморском сафари-парке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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