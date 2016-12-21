Нагрузка на семейный бюджет традиционно увеличивается с приходом первых осенних холодов. Затраты на детский сад, обучение детей в школе или подготовка автомобиля к зиме - все это требует солидных средств. Когда размер кошелька оставляет желать лучшего, в помощь банковские услуги. Тем более, во всех офисах «Восточного банка» 18 октября открывают настоящий «День продаж».

Всё, что не успели сделать летом и в сентябре, мы торопимся сделать накануне холодов. Статистика неумолима - больше всего денег мы тратим именно в холодный период. Траты на обучение детей в школе, покупка теплой одежды или зимней резины на автомобиль - не каждый семейный бюджет это выдержит.

Виктория Синачева, главный менеджер «Восточного банка»: «Осенью мы фиксируем интерес со стороны клиентов к кредитным предложениям. Люди закрывают дачный сезон, готовятся к зиме. Для этих и других нужд часто требуются дополнительные средства».

Возможность получить необходимую сумму сразу, скорость оформления заявки и простой порядок погашения кредита. Как всегда, самый главный вопрос для каждого - процентная ставка.

Виктория Синачева, главный менеджер: «Что касается процентной ставки. Осенью мы специально проводим «Дни продаж», когда возможно оформить кредит по привлекательной ставке на максимально комфортных условиях. Ближайший такой «День продаж» у нас 18 октября».

В народе говорят: бойся осени, за ней зима приходит. «Восточный банк» призывает не терять время и поторопиться воспользоваться его предложениями. Осенний «День продаж», который пройдет 18 октября, бывает только раз, а зима уже близко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]