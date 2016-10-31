Ещё восемь лесных пожаров потушено в Приморье за сутки
В Приморье за прошедшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади более 700 гектаров.
По информации, предоставленной «Вестям: Приморье» департаментом лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе на площади более 700 гектаров.
В шести районах края продолжается тушение ещё 16 пожаров на площади около 2,5 тысяч гектаров, огонь локализован на площади около 1,7 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники.
Сейчас большинство пожаров действуют в труднодоступной для проезда техники местности.
Специалисты отметили, что на территории региона стоит сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня.
«В течение суток в Приморье пожарные подразделения 26 раз выезжали на тушение палов сухой травы, в трёх случаях они переросли в пожары», – сообщили в департаменте.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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