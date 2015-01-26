Перед судом предстанет обвиняемая в попытке передачи наркотических средств в СИЗО Владивостока
38-летняя жительница краевого центра предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, мужчина, находящийся в следственном изоляторе, попросил свою знакомую передать продукты со спрятанным в них наркотическим средством на имя его сокамерника. Девушка посредством Интернет-ресурса приобрела полимерный сверток с наркотическим веществом. Упаковав его в продукты, передала третьему лицу для дальнейшей передачи своему приятелю в следственный изолятор. При досмотре содержимого пакета запрещенные вещества, спрятанные в листьях салата, были обнаружены и изъяты сотрудниками ГУФСИН. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Изъятое вещество направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического ряда - смесью, содержащей производное N-метилэфидрона-1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе).
В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фигурантке уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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