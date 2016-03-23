В Приморье пьяную женщину сбил поезд
Нетрезвую женщину, идущую вдоль железной дороги в районе станции Баневурово Уссурийского городского округа, задел поезд. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на социальные сети, пострадавшая получила незначительные травмы. Ее жизнии ничего не угрожает.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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