Отряд кораблей морских сил самообороны Японии покинул Владивосток

Пятидневный визит отряда кораблей Морских сил самообороны Японии в Приморье завершился. Как сообщает "Вест: приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", во вторник, 17 октября, отряд кораблей в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" покинул главную базу ТОФ - город Владивосток.

За время визита японская делегация встретилась с главой города и представителями командования ТОФ, моряки во главе с командиром отряда кораблей контр-адмиралом Кодзи Манабэ возложили венки к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", для экипажей иностранных кораблей провели экскурсии по достопримечательностям города. Также прошли товарищеские матчи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.

В свою очередь жители и гости Владивостока смогли посетить японские корабли.

Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]