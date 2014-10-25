Отряд кораблей морских сил самообороны Японии покинул Владивосток
Пятидневный визит отряда кораблей Морских сил самообороны Японии в Приморье завершился. Как сообщает "Вест: приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", во вторник, 17 октября, отряд кораблей в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" покинул главную базу ТОФ - город Владивосток.
За время визита японская делегация встретилась с главой города и представителями командования ТОФ, моряки во главе с командиром отряда кораблей контр-адмиралом Кодзи Манабэ возложили венки к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", для экипажей иностранных кораблей провели экскурсии по достопримечательностям города. Также прошли товарищеские матчи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.
В свою очередь жители и гости Владивостока смогли посетить японские корабли.
Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.10.2017 Отряд японских боевых кораблей в октябре зайдет во Владивосток
-
27.06.2016 Во Владивосток зайдет отряд кораблей военно-морских сил Республики Индия
-
24.06.2016 Отряд кораблей ВМС Индии прибывает во Владивосток
-
18.12.2014 Корабли ВМС Южной Кореи прибыли во Владивосток с четырехдневным визитом
-
17.12.2014 Отряд кораблей ВМС Республики Корея прибывает во Владивосток
-
25.10.2014 Японский эсминец "Хамагири" посетит Владивосток в ходе совместных учений
Добавить комментарий