Мужчина выжил после того, как попал под поезд на перегоне станций Океанская–Вторая Речка
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, на железнодорожных путях перегона станций Океанская – Вторая Речка Дальневосточной железной дороги был травмирован человек.
Транспортные полицейские установили, что 58-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Машинист пригородной электрички, заметив мужчину, стал сигналить и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавший госпитализирован в больницу города Владивостока.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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