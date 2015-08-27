Заболеваемость гриппом в Приморье находится ниже уровня эпидемического порога
В Приморском крае продолжается вакцинация населения против гриппа. На сегодняшний день иммунитет против сезонного вирусного заболевания получили почти 550 тысяч приморцев, что составляет около 70% от запланированного числа прививаемых жителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Всего в предстоящем сезоне планируется вакцинировать почти 810 тысяч жителей края.
«Это дети от 6 месяцев до 18 лет, работники сферы здравоохранения и образования, студенты вузов, призывники, беременные женщины, а также жители края старше 60 лет и лица с хроническими патологиями», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко. Приморцы, не попавшие в число льготной категории граждан, могут обратиться в центры вакцинопрофилактики и сделать ее на платной основе.
В краевом центре вакцинопрофилактики напоминают, что прививочная кампания в Приморье продлится до начала ноября. Прививку против гриппа приморцы также могут сделать в поликлиниках по месту жительства.
Отметим, в Приморский край поступила отечественная вакцина «Совигрипп». Она безопасна и содержит актуальные штаммы вируса.
На сегодняшний день в крае заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидемического порога. Начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом прогнозируется в Приморье на январь 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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