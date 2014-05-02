Для тушения пожаров в лесах Приморья не хватает денег и людей

Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию обсудил вопрос организации противопожарных мероприятий в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края, о ситуации в отдельных муниципальных образованиях края депутатам рассказали представители Пограничного, Хасанского и Партизанского районов. Как сообщил первый заместитель главы Пограничного района Александр Степанов, по результатам спутникового наблюдения на территории муниципального образования ежедневно фиксируется от двух до 15 термических аномалий в лесах. При этом своевременно ликвидировать очаги возгораний не получается, так как в настоящее время здесь действует только одна пожарно-техническая станция, работает одна единица техники и пять человек.

"Те силы и средства, которые имеются, не позволяют оперативно реагировать. При этом площади лесных пожаров из года в год увеличиваются. На наш взгляд, это проблема не только Пограничного района, но и всего края, да и всей страны", - сказал Александр Степанов. Он напомнил, что до 2006 года, когда на территории Пограничного района действовали лесничества, лесные кварталы опахивались, наносились минерализованные полосы. И площади пожаров были значительно меньше. В последние годы такие работы не велись.

И.о. главы Партизанского района Лев Хамхоев обратил внимание на то, что из-за отсутствия лесоустройства невозможно определить границы минерализованных защитных полос по границам муниципальных образований, данные не совпадают с кадастровыми картами. "Из года в год мы обсуждаем эту проблему, но она так и стоит на месте, статистика показывает, что количество лесных пожаров не уменьшается. Пожары тушат не совещания, пожары тушат люди, необходимо увеличивать количество людей и количество техники. Территория нашего лесхоза 459 тысяч гектар, эту территорию обслуживают 18 лесничих с помощниками. О какой пожарной безопасности мы можем говорить? Необходимо увеличивать материально-техническую базу, у лесников нет ни топлива, ни техники для тушения лесных пожаров", - сказал Лев Хамхоев.

По данным департамента лесного хозяйства, в 2017 году на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 307 лесных пожаров на общей площади 32629,58 га, за аналогичный период 2016 года случилось 165 лесных пожаров на общей площади 4449,4 га. Как отмечают специалисты, основные причины возгораний - неконтролируемые и сельскохозяйственные палы, хозяйственная деятельность населения, неосторожное обращение с огнем при отдыхе и сборе дикоросов.

В текущем году на мероприятия по тушению пожаров и охраны лесов выделено 129,9 млн рублей, в том числе на 113 млн рублей - на оказание государственной услуги по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, 3,7 млн рублей - на выполнение работ по их тушению, 7,2 млн рублей - на выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, 5,6 млн рублей - на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов.

Полномочия по тушению лесных пожаров переданы КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов", деятельность которого в основном финансируется за счет федерального бюджета. Как отмечают в профильном департаменте, средств, выделяемых на проведения противопожарных мероприятий, наземного мониторинга и авиационного патрулирования недостаточно.

Для эффективной работы необходимо дополнительно более 408 млн. рублей. В том числе 172,9 млн. рублей - на обеспечение кратности авиапатрулирования; 89 млн. рублей - на доведение штатной численности работников пожарно-химических станций третьего типа до установленных нормативов; 51,9 млн. рублей - на создание пожарно-химических станций второго типа; 31,8 млн. рублей - для укомплектования пожарно-химических станций третьего типа лесопожарной техникой и материальными средствами; 13 млн. рублей - для введения дополнительной штатной численности парашютно-десантной службы и ее материально-техническое обеспечение.

Профильным департаментом направлялись обращения в адрес Рослесхоза о выделении дополнительного финансирования, но положительного решения не принято.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов предложил обобщить все прозвучавшие в ходе заседания предложения для исправления ситуации и подготовить обращение к губернатору края. Он отметил, что депутаты рассмотрят также возможность внесения в краевое законодательство изменений, связанных с ограничением сроков пребывания в лесу в пожароопасный период.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]