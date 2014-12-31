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Во Владивостоке квартиранты устроили погром в съемной квартире и исчезли

Во Владивостоке квартиранты устроили погром в съемной квартире и исчезли

Фото: vlcrime.ru

Жительница Владивостока призывает приморцев к осторожности при коммерческих сделаках с квартирами. Она сдала в аренду свою жилплощадь. А когда вернулась туда, то обнаружила в квартире полный разгром.

Как сообщает "Вести Приморье" со ссылкой на vlcrime.ru, квартирантов в помещении не оказалось, а ключи они бросили в почтовый ящик.

Хозяйка квартиры написала соответствующее заявление в полицию.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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