Во Владивостоке квартиранты устроили погром в съемной квартире и исчезли
Жительница Владивостока призывает приморцев к осторожности при коммерческих сделаках с квартирами. Она сдала в аренду свою жилплощадь. А когда вернулась туда, то обнаружила в квартире полный разгром.
Как сообщает "Вести Приморье" со ссылкой на vlcrime.ru, квартирантов в помещении не оказалось, а ключи они бросили в почтовый ящик.
Хозяйка квартиры написала соответствующее заявление в полицию.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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