Строительство моста в Кроуновку начнется в декабре

В декабре в Приморье начнется строительство моста в Кроуновку. Современное сооружение уже спроектировано. Напомним, мостовая конструкция около села была разрушена в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО, сейчас путем аукциона определят подрядчика, который в дальнейшем будет строить мост через реку Борисовка. Подача заявок продлится до 7 ноября. Начальная максимальная цена контракта около 330 млн рублей. Строительство будет осуществляться в рамках программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013–2021 годы».

Работы должны быть выполнены в течение 11 месяцев с момента заключения государственного контракта. Проектно-сметная документация уже прошла государственную строительную экспертизу.

Общая протяженность асфальтобетонного моста с подходами к нему составит 850 м, самого моста – 121,193 (5х24,0) м. Ширина проезжей части – шесть метров, по три на полосу. Ширина тротуара – 2,25 м. Согласно техзаданию, срок службы моста при надлежащем обслуживании – 20 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]