«Вести: Приморье»: Леопардесса переехала из украинского зоопарка в Приморский сафари-парк
В Приморском сафари-парке пополнение — здесь поселилась самка дальневосточного леопарда. Рона проделала долгий путь. Раньше она жила в украинском зоопарке. Для кошки в Приморье построили специальный вольер. По его периметру располагаются мосты, и с высоты посетители могут наблюдать за животными, как в природе — без решеток. Зачем леопардессу привезли на историческую Родину, расскажем выпусках программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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