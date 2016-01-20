«Вести: Приморье»: Леопардесса переехала из украинского зоопарка в Приморский сафари-парк

В Приморском сафари-парке пополнение — здесь поселилась самка дальневосточного леопарда. Рона проделала долгий путь. Раньше она жила в украинском зоопарке. Для кошки в Приморье построили специальный вольер. По его периметру располагаются мосты, и с высоты посетители могут наблюдать за животными, как в природе — без решеток. Зачем леопардессу привезли на историческую Родину, расскажем выпусках программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]