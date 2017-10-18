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В Приморье фура вылетев на встречную полосу, раздавила два автомобиля

В Приморье фура вылетев на встречную полосу, раздавила два автомобиля

Фото: Экипажи ДПС

Авария произошла в районе населенного пункта Ляличи. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, по предварительным данным виновником ДТП стала фура, которая выехала на полосу встречного движения.

Как рассказали очевидцы, причиной этого маневра стало выстрелившее колесо. В момент, когда фура оказалась на встречке, там двигались два автомобиля. У первой иномарки удар пришелся на сторону водителя, а вторую - микроавтобус фура вдавила в леерные ограждения.

По сообщение очевидцев, в аварии несколько пострадавших. Подробности происшествия еще уточняются.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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