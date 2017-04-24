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В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры

В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры

Ситуацию с лесными пожарами в Приморье обсудили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Александра Юрова.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, наибольшее количество пожаров – восемь – действует в Кавалеровском районе Приморья, из которых половина локализована на площади более 1,5 тысяч гектаров. Ещё три пожара на площади более 140 гектаров действуют в Ольгинском районе, ещё более 350 гектаров леса горит в Тернейском районе.

Заместитель врио губернатора Александр Юров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за пожароопасной обстановкой, более оперативно реагировать на возгорания, взаимодействовать с лесоохраной и МЧС России.

«До конца дня предоставить в оперативный штаб информацию по противопожарным мерам на своих территориях, в случае необходимости вводите режим ЧС муниципального уровня», – обозначил Александр Юров.

Сейчас в крае действует 16 природных пожаров, в ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники. Режим ЧС муниципального уровня введён в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

По распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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