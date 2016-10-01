Анонс на 19 октября

19 октября на 33 причале Корабельной набережной Владивостока встреча кораблей ВМС Индии, которые прибудут для участия в международном российско-индийском межвидовом учении "Индра — 2017".

19 октября в 13.00 на территории Ботанического сада-института ДВО РАН в городе Владивостоке на ул. Маковского, 142 состоится церемония открытия обустроенного родника.

19 октября в музее имени В. К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6) открывается фотовыставка «Хрустальный мир».

19 октября в 10.00 во Владивостоке (ул. Посьетская. 48) состоится очередной семинар для представителей банковского сообщества, организованный Управлением Росреестра по Приморскому краю. В центре обсуждения - проблемы, возникающие при проведении правовой экспертизы документов, предоставляемых банками на государственную регистрацию. ул. Посьетская, 48.

19 октября в 14.30 в библиотеках Владивостока можно будет проконсультироваться по правовым вопросам. Вход свободный. Телефон для справок: 236-13-70.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]