Какие сюрпризы преподнесет приморцам ноябрь?
Октябрь уже почти подошел к концу, в Приморье по-осеннему похолодало. Среда во Владивостоке выдалась самым холодным днем текущей недели. На четверг синоптики прогнозируют потепление и осадки.
На выходных будет облачно, в субботу возможен небольшой дождь, температура воздуха поднимется до 9—14 градусов Цельсия выше нуля.
А каким будет последний месяц осени — ноябрь?
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Приморского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в ноябре ожидается -3…-8 градусов, на южном побережье 0...+2 градуса. Это выше средних многолетних значений на 1,1...1,8 градуса и около них. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества и больше него.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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