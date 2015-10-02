Какие сюрпризы преподнесет приморцам ноябрь?

Октябрь уже почти подошел к концу, в Приморье по-осеннему похолодало. Среда во Владивостоке выдалась самым холодным днем текущей недели. На четверг синоптики прогнозируют потепление и осадки.

На выходных будет облачно, в субботу возможен небольшой дождь, температура воздуха поднимется до 9—14 градусов Цельсия выше нуля.

А каким будет последний месяц осени — ноябрь?

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Приморского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в ноябре ожидается -3…-8 градусов, на южном побережье 0...+2 градуса. Это выше средних многолетних значений на 1,1...1,8 градуса и около них. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества и больше него.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]