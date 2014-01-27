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Краевая ГИБДД просит приморцев не провоцировать автоаварии

Краевая ГИБДД просит приморцев не провоцировать автоаварии

Осенью 2016 года в первый снегопад произошло свыше 60 дорожно-транспортных происшествий, в большинстве своем они произошли в г. Владивостоке. Всплеск ДТП с участием легковых авто отчасти спровоцировали сами водители – сложную дорожную ситуацию усугубило отсутствие зимней резины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую УГИБДД.

Специалисты просят приморских водителей «переобуть» свои машины, так как в крае уже похолодало и местами идет снег. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество ДТП, а значит — спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Также особую осторожность зимой необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности пешеходам стоит использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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