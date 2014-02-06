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Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подадут сигнал SOS

Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подадут сигнал SOS

Фото: РБК

Арестованное по иску «Газпомбанка» российское судно «Кристал Ист», которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в четверг подаст сигнал SOS. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца «Находка Портбункер» Вячеслав Цой.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, у компании-судовладельца отсутствует возможность несения расходов по обеспечению судна продуктами питания, водой, связью, собственным бункерным топливом и маслом.

«Через пять дней на судне закончится топливо, и тогда оно окажется обесточенным, а все продукты, что на нем есть, испортятся. Мы направили официальные письма правлению банка и консулу о том, что планируем дать сигнал SOS в порту. Это позволит привлечь внимание портовых властей к проблеме жизнеобеспечения судна», — рассказал Цой.

Судно «Кристал Ист» стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморского края, которые обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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