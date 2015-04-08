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В четверг во Владивостоке пройдет дождь

В четверг во Владивостоке пройдет дождь

Фото: Pixabay

В ночь на четверг над Приморьем будет смещаться антициклон, он пройдет на восток, и днем в четверг переместится в Охотское море. Восток края еще останется под его влиянием, здесь сохранятся отрицательные температуры, −2…−9 °C. На западе атмосферное давление будет падать — приблизится очередной атмосферный фронт циклона смещающегося над Китаем. Увеличится облачность и температурный фон повысится, 0…+7 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В четверг днем атмосферный фронт будет смещаться над краем, местами пройдет дождь, на северо-востоке со снегом. Температура составит +8…+15 °C, на северо-востоке прохладнее, +1…+7 °C.

В ночь на четверг во Владивостоке увеличится облачность, станет теплее, в пределах +7…+9 °C. К утру начнется слабый дождь, который продолжится днем. Максимальная температура воздуха +10…+13 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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