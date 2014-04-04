Два человека умерли от клещевого энцефалита в Приморье
Сезон активности клещей в Приморье завершен. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор, по итогам эпидемиологического сезона в этом году в медицинские организации Приморского края обратилось 7201 человек, из них 1666 детей (в 2016 году — 7707 обращений).
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекциями, связанными с присасыванием клещей расценивается как обычная и не превышает среднемнолетние показатели.
За 9 месяцев этого года среди жителей края зарегистрировано 26 случаев клещевого вирусного энцефалита. Два человека умерло — они были не привиты против клещевого энцефалита.
Начинать прививаться от энцефалита следует поздней осенью, когда сезон клещевой активности заканчивается. Оптимальные сроки проведения прививок – октябрь–декабрь.
Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита в Приморье стартовала 1 октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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