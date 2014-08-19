Турецкая курица не прошла проверку Россельхознадзора в Приморье

Сотрудники Россельхознадзора пресекли поступление в страну крупной партии куриного мяса сомнительного качества. Движение груза приостановлено до устранения нарушений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В морской порт Владивосток поступил контейнер, в котором перевозилось замороженное куриное мясо (фарш и мясо мехобвалки) производства Турции общим весом 23430 килограммов.

Наименование продукции было заявлено на русском языке с грубейшими орфографическими ошибками, а также наименование товара в ветеринарных сопроводительных документах не соответствовало указанному на маркировке, что не позволяло госинспекторам точно идентифицировать товар.

На части товара весом 2940 килограммов русскоязычная маркировка плохо читаема. Кроме того, этикетки на товар наклеены таким образом, что вскрытие возможно без нарушения ее целостности, а на бланке ветеринарного сертификата отсутствует типографский номер — он был нанесен вручную.

Все вышеперечисленные факты являются нарушением ветеринарных норм Евразийского Экономического союза. Движение груза приостановлено до устранения нарушений.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]