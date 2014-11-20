Приморские нарушители земельного законодательства заплатят более 6 млн рублей штрафов

Управление Росреестра по Приморскому краю подводит итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года. Всего специалисты выявили 483 нарушения земельного законодательства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Росреестра по Приморскому краю.

С учетом результатов деятельности органов муниципального земельного контроля, органов полиции и прокуратуры общее количество выявленных нарушений земельного законодательства на территории Приморского края составило 854.

Наиболее распространенные нарушения это самовольное занятие земельного участка либо части участка, в т.ч. использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, административная ответственность за которые предусмотрена ст. 7.1. КоАП РФ - 75,7% случаев; использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, а также неиспользование земельных участков, предоставленных для строительства или садоводства, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 и ч. 3 ст. 8.8. КоАП РФ - 9,3% случаев.

Государственные инспекторы составили 943 протокола об административных правонарушениях, в то числе в сфере земельных отношений – 678.

Общее число лиц, привлеченных к административной ответственности, увеличилось на 8,7% по сравнению с 2016 г. и достигло 623 чел. С учетом административных штрафов, наложенных в предшествующие периоды, общая взысканная сумма административных штрафов составила 6,3 млн. руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]