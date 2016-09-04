Тушить леса в Приморье мешают завалы после прошлогоднего тайфуна "Лайонрок"

Леса начали гореть в Приморье в этом году раньше обычного из-за неосторожного обращения с огнем сборщиков шишек, осложняют обстановку завалы в лесах, оставшиеся после прошлогоднего тайфуна.

"В прошлом году прошел тайфун "Лайонрок", после которого остались ветровальники на большой территории, особенно на территории Кавалеровского и Тернейского районов. Необходима большая работа по расчистке этих завалов", - сообщил журналистам во Владивостоке заместитель начальника по летной службе КГБУ "Приморская авиабаза" Василий Медведев.

По его словам, иногда завалы достигают высоты двух-трех метров. Поэтому если пожар вспыхивает в этом месте, его тяжело тушить.

"Если осенние беглые пожары мы тушим с применением воздуходувок, то здесь приходится горящие участки окапывать вручную, не везде техника может пройти. Приходится завалы разбирать вручную", - отметил В.Медведев.

Он уточнил, что наиболее сложная обстановка сейчас сохраняется в Кавалеровском районе. По его словам, большинство пожаров там локализовано, тем менее приходится отвлекать в район много сил, так как продолжает гореть опавшая листва.

"Численность нашей службы недостаточная. У нас всего порядка 200 человек на весь край, а тушим мы 12 млн га. Ежедневно у нас работает по три воздушных судна, два вертолета и самолет на облете для патрулирования и своевременного обнаружения очагов", - добавил В.Медведев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в Приморье из-за сложной пожарной обстановки в лесах введен особый противопожарный режим, в трех районах действует режим ЧС.

На утро четверга в регионе зарегистрировано 24 лесных пожара.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]