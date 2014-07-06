Путин назначил нового "силовика" в Приморье
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 236-нс «Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах» начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю назначен полковник внутренней службы Валерий Дзуцев.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, Валерий Владимирович родился 11 декабря 1967 года.
С 1986 по 1997 год Валерий Владимирович проходил службу в вооружённых силах Российской Федерации.
В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище.
С 1997 по 1999 год служил в должности старшего офицера Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Находка Приморского края.
С 1999 по 2004 год находился в должности начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – заместителя начальника гражданской обороны Фрунзенского района города Владивостока.
С 2004 по 2010 работал в Управлении (по городу Владивостоку) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю.
С 2010 по 2014 годы являлся помощником начальника Главного управления (по взаимодействию с территориальными органами местного самоуправления) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю).
В 2013 году окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.
С 2014 по 2016 годы служил в должности заместителя начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
С 2016 по 2017 год – врио начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
С 3 октября 2017 года Указом Президента России назначен начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Награждён правительственными и ведомственными наградами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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