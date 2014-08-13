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Новый радиолокационный комплекс «Сопка-2» поступил в подразделение ВВС и ПВО в Приморье

Новый радиолокационный комплекс «Сопка-2» поступил в подразделение ВВС и ПВО в Приморье

Фото: rusmi.su

Новый радиолокационный комплекс «Сопка-2» поступил в одно из радиолокационных подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Новое оборудование будет введено в эксплуатацию в 2018 году.

Трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2» предназначен для получения и анализа информации о воздушной обстановке. Благодаря высокой разрешающей способности радиолокационного комплекса, он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы.

«Сопка-2» оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветре до 40 метров в секунду, и морозах до 40 градусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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