Анонс на 20 октября

20 октября во Владивостоке в 18.00 в рамках проекта «IT-лаборатория» в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) пройдет занятие для школьников «Языки программирования». Вход на мероприятия – свободный.

20 октября во Владивостоке в 10.00 в Доме офицеров ТОФ (ул. Светланская, 48, малый зал) состоится круглый стол, посвящённый 75-летию создания Соловецкой школы юнг ВМФ и приказа № 300 Наркомфлота о введении института воспитанников-юнг на судах Наркомфлота.

С 20 по 22 октября в Надеждинском районе, пос. Девятый Вал, мыс Речной на спортивно-туристской базе «Волна» состоится региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница». 20 октября в 11.00 состоится торжественное открытие очного этапа Игры. В 14.00 Ира начнется с упражнения «Учебный центр» и «Спортивного блока». В завершении первого дня в 20.00 спортсмены примут участие в творческом конкурсе. 21 октября в 10.00 состоится старт дистанции «Спецназ», включающей в себя блоки: «Спецназ», упражнение «Спасатель» и этап «Марш-бросок». 22 октября с 10.00 до 14.00 участники стартуют на дистанции «Мужество! Отвага! Честь!». В 16.00 пройдет торжественное закрытие очного этапа Игры.

20-22 октября г. Уссурийск, ледовая арена. Первенство Приморского края по фигурному катанию.

20-23 октября г. Большой Камень, ледовая арена. Открытое Первенство Приморского края по шорт-треку, многоборье.

20 октября — Международный день авиадиспетчера.

20 октября — Международный день повара.

20 октября — Всемирный день борьбы с остеопорозом.

20 октября — День военного связиста в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]