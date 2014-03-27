Врио губернатора Приморья намерен развивать морскую транспортную инфраструктуру края
Как добиться еще более успешного развития морской портовой инфраструктуры в Приморье, обсудили на заседании Общественного экспертного совета по транспортной политике в среду, 18 октября. В работе ОЭС принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в числе вопросов, обозначенных как актуальных для развития отрасли, была названа необходимость совершенствования железнодорожной инфраструктуры. Сегодня взаимодействие между портовиками и «Российскими железными дорогами» уже налажено.
«Хотелось бы отметить весомый вклад компании “РЖД” в развитие транспортной отрасли края. Развивая технологии скоростного движения, мы получаем увеличение потоков грузов. Контейнер на запад можно доставить за 10-12 дней. Это пользуется спросом», – отметил член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», директор ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» Дмитрий Дорошенко.
В тоже время есть над чем работать, подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
«Считаем важным реконструкцию линий БАМ и Транссиб в части быстрых подходов. С развитием портовых мощностей тот же узел Смоляниново не обеспечит необходимую пропускную способность», – обозначил он.
О перспективах данного направления рассказал заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по территориальному управлению – филиала РЖД Андрей Ваулин. В частности – о проекте развития Восточного полигона Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.
«Мы видим, что наши партнеры не стоят на месте, развиваются, увеличивают грузооборот. Мы в этом году и на будущий год заканчиваем реконструкцию БАМа. Второй этап развития Восточного полигона стоит 396 миллиардов рублей. С 2019 года будем вести поэтапно реконструкцию Хасанского направления, запланирована его электрификация. Что касается Смоляниново, Находки, рассчитываем на объем перевозок на 162 миллиона тонн в год по этому направлению. На узле Смоляниново строится припортовый парк, в будущем году его сдадим обязательно. Предусматриваются обходы Новонежино, Шкотово, реконструкция станций, земляного полотна, замена искусственных сооружений и так далее», – подчеркнул Андрей Ваулин.
Территориальное управление, по его словам, выполняет 76% всего грузооборота на Дальневосточной дороге.
Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что этот вопрос будет держать на контроле.
«Готовьтесь – еще “Порт “Вера” и “Cуходол” начнут работать», – заострил внимание участников обсуждения врио губернатора.
Как отметили в администрации края, в Приморье расположено шесть морских портов: Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино и Ольга, общей площадью почти тысяча гектаров. В 2016 году их грузооборот составил 116,02 миллионов тонн, начиная с 2010 года он вырос почти на 70%.
В настоящее время практически во всех морских портах края проводится модернизация и расширение производственных мощностей, планируется строительство новых морских терминалов. Андрей Тарасенко подчеркнул, что руководство региона готово активно взаимодействовать с портовиками, чтобы развивались как предприятия, так и экономика Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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