Новый асфальтоукладчик задействован на ремонте трассы Артем–Находка в Приморье

Новый асфальтоукладчик японского производства начал работу на укладке второго слоя асфальтобетона на трассе Артем - Находка. Как сообщили в адмниистрации края, современная техника позволяет укладывать за смену от 500 тонн асфальтобетона. Здесь работают и новые самосвалы, также приобретенные за счет краевого бюджета. Всего в этом году в "Примавтодор" закуплено более 50 единиц новой техники.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье уже полностью завершен ремонт на участках дороги Шкотово–Партизанск и Штыково–Ивановка–Реттиховка, продолжаются работы на трассе Артем–Находка.

Напомним, Владивостокская агломерация в числе 38 других агломераций России выиграла грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов. На эти средства будет выполнен ремонт 102 километров дорог.

Как отметил временно исполняющий обязанности гернатора Приморского края на селекторе под председательством Министра транспорта РФ Максима Соколова 17 октября, на сегодняшний день фактическое выполнение работ составило 82% от запланированного объема на 2017 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]