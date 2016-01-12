С августа текущего года граждане 18 государств могут въехать через пункты пропуска в свободном порту Владивосток по электронной визе. Оформление производится без консульского сбора в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток.

Электронные визы могут получить граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

По упрощенному визовому режиму в Свободный порт Владивосток приезжают туристы и представители бизнес-сообщества. Отметим, с начала реализации программы заявки на получение электронной визы подали более 3,5 граждан. По упрощенному визовому режиму в Приморье въехали свыше 2 тысяч иностранцев, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]