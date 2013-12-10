В Приморье возбуждено уголовное дело против машиниста

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено в отношении машиниста тепловоза ООО «Локомотив-ДВО» по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В мае машинист во время ремонта допустил нарушения требований нормативных актов в области охраны труда, из-за этого разрушился главный резервуар тепловоза ТЭМ 2 № 258, как следствие, был смертельно травмирован человек.

Расследование уголовного дела продолжается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]