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В Приморье возбуждено уголовное дело против машиниста

В Приморье возбуждено уголовное дело против машиниста

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено в отношении машиниста тепловоза ООО «Локомотив-ДВО» по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В мае машинист во время ремонта допустил нарушения требований нормативных актов в области охраны труда, из-за этого разрушился главный резервуар тепловоза ТЭМ 2 № 258, как следствие, был смертельно травмирован человек.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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