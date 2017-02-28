Резидент Свободного порта создаст во Владивостоке предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов
ООО "Номура" во втором квартале 2018 года откроет во Владивостоке предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Проект реализуется в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО.
Продукция предприятия будет поставляться в торговые точки макрорегиона и страны с маркировкой "произведено в Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
18.09.2017 Резидент ТОР запустит в Приморье завод по производству двигателей Mazda
-
22.08.2017 В Приморье появится дилерский центр «Harley-Davidson»
-
25.07.2017 Ещё шесть инвесторов получили статус резидентов Свободного порта
-
12.05.2017 Инвестор Cвободного порта Владивосток создаст рыбоперерабатывающий комплекс
-
02.05.2017 Резидент Свободного порта построит во Владивостоке завод по производству метизов
-
28.02.2017 Резидент Свободного порта Владивосток создаст ферму по выращиванию трепанга и морского ежа
Добавить комментарий