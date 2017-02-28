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Резидент Свободного порта создаст во Владивостоке предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов

Резидент Свободного порта создаст во Владивостоке предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов

Фото: Deita.ru

ООО "Номура" во втором квартале 2018 года откроет во Владивостоке предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Проект реализуется в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО.

Продукция предприятия будет поставляться в торговые точки макрорегиона и страны с маркировкой "произведено в Приморье".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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