«Вести: Приморье»: Как юмор помогает школьникам раскрыть свои таланты?
Уроки юмора. В одной из школ Дальнереченска уже 15 лет существует команда КВН. Пишут шутки, придумывают веселые номера. И с каждым годом команда «Факс» становится популярнее не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке. Юмор помогает школьникам преодолеть свою стеснительность и раскрыть таланты. Подробнее о необычном формате дополнительного образования смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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