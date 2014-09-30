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«Вести: Приморье»: Как юмор помогает школьникам раскрыть свои таланты?

Уроки юмора. В одной из школ Дальнереченска уже 15 лет существует команда КВН. Пишут шутки, придумывают веселые номера. И с каждым годом команда «Факс» становится популярнее не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке. Юмор помогает школьникам преодолеть свою стеснительность и раскрыть таланты. Подробнее о необычном формате дополнительного образования смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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