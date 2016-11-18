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В Приморском крае заканчивается модернизация одного из шести морских портов

В Приморском крае заканчивается модернизация одного из шести морских портов

Фото: Минвостокразвития

На территории порта Находка идет подготовка к установке буронабивных свай для укрепления 140-метрового причала. Это лишь часть инвестиционного проекта,  завершить который ООО «Порт Ливадия» планирует в декабре 2017 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвитие. Четырехкратное повышение грузооборота одного из грузовых терминалов Находкинской морской торговой гавани стало главной целью компании, получившей в сентябре 2016 года статус резидента территории свободного порта Владивосток. 

К модернизации существующего терминала Ливадия, которая позволит увеличить производительность с 5 000 до 20 000 тонн в месяц, резидент приступил еще год назад. В течение этого периода были приобретены три портальных крана типа «Абус» производства немецкого завода «Кренбау Эберсвальде», два мультидокера грузоподъёмностью 10 тонн, бортовой грузовик с манипулятором и грейфер. Поставщиками техники выступили ООО «Трансуголь» и ООО ТЦ «Sumotori». Также завершено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования. 

В настоящее время завершается бетонирование земельного участка площадью 2,5 гектара, предназначенного для хранения и перевалки грузов с вагонов и автотранспорта, при соблюдении всех необходимых требований по охране окружающей среды и техники безопасности.

Реализация проекта, стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволит расширить в Ливадии деятельность и вести на занимаемой территории не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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