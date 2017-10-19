Во Владивостоке автомобиль Honda Hr-v совершил наезд на ребенка
Во Владивостоке в районе Фадеева Honda Hr-v совершила наезд на ребенка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Очевидцы ДТП поспешили на помощь ребенку. Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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