Во Владивостоке автомобиль Honda Hr-v совершил наезд на ребенка

Во Владивостоке в районе Фадеева Honda Hr-v совершила наезд на ребенка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Очевидцы ДТП поспешили на помощь ребенку. Подробности происшествия уточняются.





Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Окт 18 2017 в 8:07 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]