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Во Владивостоке автомобиль Honda Hr-v совершил наезд на ребенка

Во Владивостоке автомобиль Honda Hr-v совершил наезд на ребенка

Фото: dps_vl

Во Владивостоке в районе Фадеева Honda Hr-v совершила наезд на ребенка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Очевидцы ДТП поспешили на помощь ребенку. Подробности происшествия уточняются.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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