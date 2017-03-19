Власти и стивидоры Находки нашли общий язык в борьбе за экологию портового города. Приобретение специальной мобильной лаборатории поможет им в этом.

Обсуждение вопросов минимизации воздействия на городскую территорию угольных терминалов позволяет находить верные решения резонансного «угольного вопроса».

Социальные проекты стивидорных компаний Находки и принятые за лето меры по пылеподавлению стали главными темами совещания в администрации городского округа. Провел встречу глава Находки Андрей Горелов. Он отметил, что ответственные портовики активно участвуют в жизни города, при этом не забывают о расширении собственных программ по пылеподавлению и внедрению передовых технологий. Так, стивидорные компании решили приобрести для города мобильную лабораторию. Она собрана на базе автомобиля, будет оперативно следить за чистотой воздуха в точках запыленности.

Евгений Маршалко, директор по охране труда и производственным системам «Находкинский морской торговый порт»: «Это достаточно мобильная вещь с точки зрения любой точки города, возможно, на территории предприятия или на границе санитарно-защитной зоны. Я считаю, нормальное направление, свяжемся со специалистами. Во многих городах используется данная система».

Борис Гладких, первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа: «Эту машину, думаю, приобретем где-то в течение месяца, максимум двух, которая будет ездить и показывать наличие угольной пыли в любом районе города Находка. Это может быть по заявлению жителей».

Также стивидор «Терминал Астафьева» продолжает масштабную социальную программу по установке оконных пластиковых конструкций в школе № 1 «Полюс», приобрели специальную коммунальную технику для уборки улиц.

- Наше сотрудничество с терминалом «Астафьева» продолжается. Весной 2017 года представители компании обещали провести замену нестандартных оконных конструкций, которые у нас стоят в спортивном зале. Ну, вот обещания начинают реализовываться.

Галина Сагитова, житель мкр «Астафьево», работник ЖЭУ: «В течение лета установлены окна в дома Астафьева 5-а, 3-а, 105 и 107. Ну, и две лестницы к школе, которая была никакая, сейчас хорошая лестница».

Кроме того, «Терминал Астафьева» решил помочь жителям двух аварийных домов микрорайона. Каменные бараки в ужасном состоянии: фасады осыпаются, в квартирах грибок, отваливается штукатурка, потолки в коридорах на подпорках. Не один год жильцы не могут добиться признания домов аварийными.

Ольга Шарафудинова, житель дома №5 мкр «Астафьево» г. Находка: «Нам помог «Терминал Астафьева». Мы частенько созваниваемся с ними. Вот они помогли экспертизу сделать. У нас была экспертиза, но была экспертиза находкинская. Получается, когда мы с этой экспертизой обратились, но нашему по жилью было недостаточно. Нужна была владивостокская, но за владивостокскую надо было платить. Ну, вот нам помогли «Терминал Астафьева», оплатили экспертизу за два дома».

Сегодня работа администрации города и стивидоровых компаний в коллегиальном формате показывает свою эффективность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]