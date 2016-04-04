Отборочные туры Всероссийского музыкального конкурса начались в Дальневосточном Институте искусств. Такие прослушивания проходят в эти дни по всем федеральным округам. Конкурс имеет четырехлетний цикл, и в этом году определяют лучших среди исполнителей на народных инструментах.

Перед конкурсным прослушиванием главное — хорошо настроить инструмент и не волноваться. На балалайке можно сыграть даже рок!

Но на этом конкурсе Сергей Антонов из Южно-Сахалинска будет исполнять классику.

Сергей Антонов, студент Сахалинского колледжа искусств: «Инструмент важно иметь свой, потому что он ближе к тебе. И чем чаще ты на нем занимаешься, тем выше будет качество исполнения. От меня зависит качество исполнения, от инструмента — качество звука».

На конкурс ребята готовят по несколько произведений, программа — почти сольный концерт. Показать все звуковое богатство баяна готовится Никита Чудаев. Среди студентов краевого колледжа он известен своим артистизмом, но перед выходом на сцену Института волнуется.

Никита Чудаев, студент Приморского колледжа искусств: «Я первый раз в таком конкурсе масштабном участвую. Для меня новый опыт будет. Хочется увидеть, посмотреть на всех и узнать, в каком я месте нахожусь».

Сравнить уровень исполнения — в этом и есть конкурс. Анализируя удачи и ошибки, ребята учатся друг у друга. А для жюри главное — не пропустить талант и дать ему импульс для будущей карьеры. Четыре года назад на таком же конкурсе успешно выступил домрист Владислав Афанасьев. Теперь он — студент Российской Академии музыки имени Гнесиных.

Александр Цыганков, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ: «Он сам из Хабаровска. Я помню прекрасно его выступление в этом зале института, и сейчас Владик Афанасьев — один из самых лучших моих студентов. На Дельфийских играх в этом году в Екатеринбурге он играл просто великолепно!»

Особенность Всероссийского конкурса в том, что не музыканты едут в Москву, как раньше, а высокое жюри путешествует по всем федеральным округам. По итогам первого и второго тура эксперты отберут по 10 человек в каждой специальности — балалайка, домра, баян, аккордеон и гитара. Финал состоится в Москве, где победители сыграют с лучшими оркестрами России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]